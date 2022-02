Firenze | ragazzini rapinati alle Cascine in pieno giorno

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Carabinieri in una foto di repertorio Per approfondire : Articolo : Caos, feriti anche due poliziotti Articolo : Accoltella un uomo, arrestato per tentato omicidio Articolo : ...

LA NAZIONE

Uno di questi ha sferrato un pugno alla nuca di uno deie gli ha poi appoggiato qualcosa "... Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia diIl loro amato docente di Geografia termina la sua supplenza ma loro non si arrendono. 'Non ci lasci. Lei è speciale'. Cartelli e striscioni a ...Allarme per una rapina compiuta in pieno giorno, nel pomeriggio di domenica, al parco delle Cascine di Firenze. La rapina con un bottino di pochi euro, venti e gli auricolari di due cellulari è stata ...Firenze, 28 febbraio 2022 - Domenica pomeriggio da dimenticare per tre minorenni, aggrediti da due malintenzionati alle Cascine. I ragazzini si erano dati appuntamento per trascorrere insieme un po’ d ...