Fiorentina, Vlahovic è già il passato: Italiano adesso ha più possibilità di scelta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sabato sera contro il Sassuolo, a circa un mese dal suo arrivo a Firenze l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha messo a segno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sabato sera contro il Sassuolo, a circa un mese dal suo arrivo a Firenze l’attaccante dellaArthur Cabral ha messo a segno...

Advertising

marcoconterio : ?? ?? Retroscena su Dusan #Vlahovic ?? La #Juventus lo ha pagato 70 milioni più 10 di bonus. Di questi 5 sono 'fac… - juventusfc : Allegri ?? «@PauDybala_JR potrebbe esserci per la Fiorentina, Alex Sandro non c'è domani, @chiellini ancora out la p… - sportface2016 : #CoppaItalia | #Fiorentina vs #Juventus, Pasquale #Bruno: '#Vlahovic è interessante ma non un fenomeno' - Ftbnews24 : ???? #Juventus, Bruno su Vlahovic: “Non è un fenomeno, i tifosi della Fiorentina devono ignorarlo” #Fiorentina… - junews24com : Pasquale Bruno a gamba tesa su Vlahovic: «Non è un fenomeno, ignoratelo» - -