Fiorentina-Verona | formazioni e dove vederla

Domenica 6 Marzo 2022 alle ore 15:00 si disputerà la partita Fiorentina-Verona valida per la 28 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno pareggiato con il Cagliari, e hanno pareggiato con la Lazio. Infine hanno vinto con la Spezia e con l'Atalanta e hanno perso con il Sassuolo. Gli ospiti hanno vinto con il Bologna e hanno perso con la Juventus. Infine hanno vinto con l'Udinese, hanno pareggiato con la Roma e hanno vinto con il Venezia. In classifica i Viola sono all'ottavo posto con 42 punti, mentre il Verona si trova al nono posto con 40 punti. Fiorentina-Verona: probabili formazioni Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Cabral, ...

