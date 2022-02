Fiorentina-Juventus, Pasquale Bruno: “Vlahovic è interessante ma non un fenomeno” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pasquale Bruno è stato intervistato da ‘La Nazione’. L’ex difensore di Juventus e Fiorentina ha detto la sua sul match di mercoledì 2 marzo, che vedrà le due formazioni affrontarsi al Franchi nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2021/2022. Queste le sue considerazioni: “Ai tifosi viola darei volentieri questo consiglio: ignoratelo. Niente fischi, niente contestazioni e tanta indifferenza. Vlahovic, come ogni calciatore che indossa la maglia viola passa, mentre la Fiorentina resta. Guardate che il serbo è un giocatore interessante ma non un fenomeno. E’ uno che ha segnato tanto in Italia ma sarei davvero curioso di vederlo in Premier e lì mi sa che avrebbe qualche problemino in più. Per me, insomma, lui non è come Batistuta che ogni volta che ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022)è stato intervistato da ‘La Nazione’. L’ex difensore diha detto la sua sul match di mercoledì 2 marzo, che vedrà le due formazioni affrontarsi al Franchi nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2021/2022. Queste le sue considerazioni: “Ai tifosi viola darei volentieri questo consiglio: ignoratelo. Niente fischi, niente contestazioni e tanta indifferenza., come ogni calciatore che indossa la maglia viola passa, mentre laresta. Guardate che il serbo è un giocatorema non un. E’ uno che ha segnato tanto in Italia ma sarei davvero curioso di vederlo in Premier e lì mi sa che avrebbe qualche problemino in più. Per me, insomma, lui non è come Batistuta che ogni volta che ...

