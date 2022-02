Fiorentina-Juventus, Coppa Italia 2022: dove vederla in tv, orario, programma, probabili formazioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Torna questa settimana l’appuntamento con la Coppa Italia di calcio 2022, che tra le sfide in programma propone quella tra Fiorentina e Juventus, nella semifinale d’andata che fornirà notevoli indicazioni su chi sarà una delle due formazioni che si giocheranno il titolo. Il match si svolgerà dunque questo mercoledì, 2 marzo 2022, a partire dalle ore 21 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva Canale 5, ma anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet. programma Fiorentina-Juventus Coppa Italia calcio 2022 – ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Torna questa settimana l’appuntamento con ladi calcio, che tra le sfide inpropone quella tra, nella semifinale d’andata che fornirà notevoli indicazioni su chi sarà una delle dueche si giocheranno il titolo. Il match si svolgerà dunque questo mercoledì, 2 marzo, a partire dalle ore 21 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva Canale 5, ma anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet.calcio– ...

