Fiorentina-Juventus, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro la Fiorentina nel match valevole la semifinale di andata di Coppa Italia 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 1 marzo alle ore 12:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L'evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

juventusfc : #TrainingCenter | Testa alla Fiorentina ?? ?? - GiovaAlbanese : ?? #Kean si prende l'abbraccio di #Allegri e si candida per un'altra maglia da titolare contro la Fiorentina, in Coppa Italia. #Juventus - GiovaAlbanese : ?? Infermeria: #Dybala ancora out con la Fiorentina, #Chiellini forse in panchina con lo Spezia. #Juventus - chep_forza : RT @GiovaAlbanese: ?? Infermeria: #Dybala ancora out con la Fiorentina, #Chiellini forse in panchina con lo Spezia. #Juventus - Nicola89144151 : Passaggi su Sky (su 30 giornate): Fiorentina 15, Cagliari 13, Milan 13, Atalanta 12, Bologna 12, Genoa 12, Udinese… -