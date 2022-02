Fiorentina - Juve: Torreira in dubbio, la sfida di Castrovilli. Il rebus del portiere (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gaetano Castrovilli (Germogli) Per approfondire : Articolo : Fiorentina - Juve, Bruno snobba Vlahovic: "Non è un fenomeno. Tifosi, ignoratelo" Articolo : Sassuolo - Fiorentina 2 - 1: viola belli, ma ... Leggi su lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gaetano(Germogli) Per approfondire : Articolo :, Bruno snobba Vlahovic: "Non è un fenomeno. Tifosi, ignoratelo" Articolo : Sassuolo -2 - 1: viola belli, ma ...

Advertising

marcoconterio : ?? ?? Retroscena su Dusan #Vlahovic ?? La #Juventus lo ha pagato 70 milioni più 10 di bonus. Di questi 5 sono 'fac… - Sicilianodoc7 : RT @_Morik92_: Il mese di marzo sarà cruciale per il rinnovo di Paulo #Dybala. Ad oggi non risulta ancora pianificato l'incontro tra il suo… - chiaracorazzari : RT @_Morik92_: Il mese di marzo sarà cruciale per il rinnovo di Paulo #Dybala. Ad oggi non risulta ancora pianificato l'incontro tra il suo… - Dalla_SerieA : Fiorentina-Juve: difesa viola in sofferenza, ma rientra Milenkovic - - TUTTOJUVE_COM : Designazioni arbitrali delle semifinali d'andata di Coppa Italia: Guida dirigerà Fiorentina-Juve, Derby di Milano a… -