Fiorentina, in arrivo il Daspo per 60 tifosi: due gli episodi incriminati (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono state avviate le procedure da parte della questura di Firenze per emettere il Daspo nei confronti di ben 60 tifosi della Fiorentina. 40 di loro verranno puniti per una rissa risalente allo scorso 21 settembre. In occasione del match Fiorentina-Inter, i supporters viola diedero vita a degli scontri con i rivali nerazzurri prima del fischio d'inizio. Per lo stesso motivo, sono stati emessi Daspo anche per 18 tifosi dell'Inter. Altri 20 sostenitori della Fiorentina, inoltre, sono stati sanzionati per un'invasione di campo durante un'amichevale pre-stagionale contro il Foligno. L'episodio si è verificato in quel di Moena quest'estate. SportFace.

