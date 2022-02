Figuraccia della Maggioni: al TG1 mostra la copertina fake con Putin come Hilter (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tg1, copertina Time fake Il Tg1 di Monica Maggioni incappa in una (nuova) fake news e solo dopo se ne accorge. Nell’odierno speciale mattutino dedicato alla guerra in Ucraina, il notiziario di Rai1 è scivolato su una finta copertina del Time sulla quale l’immagine di Putin veniva ’sovrapposta’ a quella di Hitler. Si trattava però di un fotomontaggio circolato in rete, del quale solo in un secondo momento si sono accorti a Saxa Rubra. Nella copertina “choc” trasmessa, il presidente della Russia compariva con uno strappo all’altezza del volto, dal quale spuntavano i baffi del dittatore nazista. Titolo a corredo, in questo caso fedele all’originale: “The return of history – How Putin shattered Europe’s Dream” (Il ritorno ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tg1,TimeIl Tg1 di Monicaincappa in una (nuova)news e solo dopo se ne accorge. Nell’odierno speciale mattutino dedicato alla guerra in Ucraina, il notiziario di Rai1 è scivolato su una fintadel Time sulla quale l’immagine diveniva ’sovrapposta’ a quella di Hitler. Si trattava però di un fotomontaggio circolato in rete, del quale solo in un secondo momento si sono accorti a Saxa Rubra. Nella“choc” trasmessa, il presidenteRussia compariva con uno strappo all’altezza del volto, dal quale spuntavano i baffi del dittatore nazista. Titolo a corredo, in questo caso fedele all’originale: “The return of history – Howshattered Europe’s Dream” (Il ritorno ...

