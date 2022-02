Fifa: “Russia in campo senza nome né inno per le qualifiche mondiali” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il catenaccio della Fifa: mentre tutto il mondo va all’attacco e chiede l’esclusione della Russia, la Federcalcio internazionale, alle prese anche con problemi legali, decide di attenersi alle linee guida del Cio decidendo comunque di far giocare la nazionale di calcio di Mosca, ma come RFU (Football Unione of Russia), in campo neutro le partite casalinghe e senza inno e bandiera. Non è proprio quanto chiedevano diversi Paesi, perché dopo Polonia e Svezia anche la Federcalcio della Repubblica Ceca ha detto ufficialmente che con la Russia non giocherà. “La nazionale ceca non giocherà in nessun caso, nemmeno in campo neutro, una possibile partita contro la Russia negli spareggi di Coppa del Mondo”. La Polonia, che avrebbe dovuto ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il catenaccio della: mentre tutto il mondo va all’attacco e chiede l’esclusione della, la Federcalcio internazionale, alle prese anche con problemi legali, decide di attenersi alle linee guida del Cio decidendo comunque di far giocare la nazionale di calcio di Mosca, ma come RFU (Football Unione of), inneutro le partite casalinghe ee bandiera. Non è proprio quanto chiedevano diversi Paesi, perché dopo Polonia e Svezia anche la Federcalcio della Repubblica Ceca ha detto ufficialmente che con lanon giocherà. “La nazionale ceca non giocherà in nessun caso, nemmeno inneutro, una possibile partita contro lanegli spareggi di Coppa del Mondo”. La Polonia, che avrebbe dovuto ...

Advertising

FBiasin : #Fifa: “La #Russia giocherà senza bandiera, senza inno e in campo neutro'. Risposta dalla #Polonia: “Inaccettabile… - capuanogio : #Szczesny: “Credo che tutti le nazionali debbano seguire il nostro esempio, così vediamo se la #Fifa ha le palle di… - sportface2016 : +++#Fifa: 'Nessuna competizione internazionale in #Russia, giocherà senza bandiera e senza inno. E tutte le partite… - di_reddito : RT @FBiasin: #Fifa: “La #Russia giocherà senza bandiera, senza inno e in campo neutro'. Risposta dalla #Polonia: “Inaccettabile la decisio… - Zaza82684884 : NO no partite con Russia #FIFA -