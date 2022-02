Fifa esclude la Russia | non giocherà i Mondiali Qatar 22 Spartak fuori dall’Europa League

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ufficiale laè stata esclusa daidi2022, la decisione è diventata ufficiale. La Nazionale avrebbe dovuto giocare i playoff a marzo, ma già la Polonia e la Svezia avevano rifiutato di sfidare ladopo la decisione di Putin di scendere in guerra e invadere l’Ucraina. Sospesi anche i club dalle competizioni UEFA: loMosca non continuerà il suo percorso in Europa. Proprio loè stato avversario del Napoli durante i gironi di Europa, la squadra russa aveva vinto sia all’andata che al ritorno piazzandosi al primo posto del girone, proprio in virtù degli scontri diretti a favore. Ora si ritrovadalla competizione sportiva. In questi giorni ci sono state altre decisioni importanti ...