Fifa e Uefa sospendono la Russia | niente play-off Mondiali

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma –fuori da tutte le competizioni calcistiche. Questa la decisione presa dae comunicata con una nota congiunta. Un passo importante, una risposta pronta alla sollecitazione del Comitato olimpico internazionale, che al termine dell’Esecutivo odierno aveva invitato tutte le federazioni internazionali ad escludere gli atleti russi, e anche bielorussi, dalle competizioni per un principio di equità verso gli ucraini, che “al momento non possono partecipare agli eventi a causa dell’attacco al loro paese”. “A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglioe dal Comitato Esecutivo, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive – si legge nella nota congiunta delle due istituzioni calcistiche – lae lahanno deciso insieme ...

Leggi anche -contro la Russia: è fuori da tutte le competizioni per Nazionali e clubQuesta decisione drastica segue un'altra, importante e perentoria, scelta presa dalla: l'esclusione della Russia da tutte le competizioni per Nazionali e club, concordata assieme allaQuindi, la Russia non disputerà gli spareggi per i Mondiali. Queste decisioni sono state adottate oggi dall'Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA, ...In attesa di comunicazioni ufficiali attese nelle prossime ore, il Lipsia è in attesa di capire quale sarà il suo destino. La UEFA potrebbe avrebbe a disposizione una sola strada - che è la più sempli ...