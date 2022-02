Fifa e Uefa | Russia fuori dal Mondiale e club esclusi dalle coppe

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il calcio mette al bando la. Con una decisione congiunta,hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca e tutti irussi . Per ...

Tutti i club russi e le nazionali della Russia sono sospesi dalla partecipazione alle competizionifino a nuovo avviso. Contenuti top media La sede della, la Casa del Calcio Europeo, a Nyon, in Svizzera.via Getty Images Corpo articolo A seguito delle decisioni iniziali ...Il calcio mette al bando la Russia . Con una decisione congiunta,hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca e tutti i club russi . Per effetto di questa decisione, la Russia è attualmente esclusa dal ...(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il calcio mette al bando la Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca ...(Reuters) – Fifa e Uefa hanno sospeso la nazionale e i club della Russia da ogni competizione fino a nuovo avviso, in seguito all’invasione dell’Ucraina.