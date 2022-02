Fifa e Uefa | fuori Russia da Mondiali e club da Coppe

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il calcio mette al bando la. Con una decisione congiunta,hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca e tutti irussi. Per effetto ...

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata l'ufficialità: Fifa e Uefa hanno deciso di estromettere la Russia dai Mondiali e i club dalle Coppe. Una decisione che arriva in seguito all'evolversi del ...