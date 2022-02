Fifa e Uefa escludono la Russia da tutte le competizioni | 'Decisione discriminatoria | la impugneremo'

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Nazionale e club russi fuori dai tornei UEFA e FIFA ??? - sportface2016 : +++#FIFA E #UEFA SOSPENDONO TUTTE LE SQUADRE RUSSE DALLE LORO COMPETIZIONI SINO A NUOVO AVVISO+++ - SkySport : ULTIM'ORA FIFA E UEFA SOSPENDONO LA RUSSIA DALLE COMPETIZIONI La decisione vale per i club e le nazionali… - PatriziaMarocco : RT @SkySport: ULTIM'ORA FIFA E UEFA SOSPENDONO LA RUSSIA DALLE COMPETIZIONI La decisione vale per i club e le nazionali ? - VjGiordz : #Fifa e #Uefa mettono al bando a tempo indeterminato la #Russia. Anche perché la soluzione iniziale pareva una pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Uefa

ROMA -hanno deciso di sospendere i club e le nazionali di calcio della Russia da tutte le competizioni. La decisione è arrivata in modo congiunto dai due organismi del calcio mondiale ed europeo:...Leggi anche >: Russia fuori dal Mondiale e club esclusi dalle coppe 'Io personalmente, sono cresciuto vedendo in Zoff un mito non solo del grande calcio , ma di come deve e può essere lo ...FIFA E UEFA ESCLUDONO RUSSIA E SUOI CLUB DA TUTTE LE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI. La decisione era attesa. Uefa e Fifa hanno escluso la Russia dal prossimo mondiale di calcio che si svolgerà in Qatar ...La Russia è stata esclusa dal calcio per nazionali e club per decisione della FIFA e della UEFA, e quindi salterà i prossimi Mondiali. Un caso senza precedenti? La decisione è arrivata: a circa 24 ore ...