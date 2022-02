Fifa e Uefa | ?Russia fuori dai Mondiali 2022 Mosca lancia missili contro aree residenziali a Kharkiv

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’adesione “immediata” dell’Ucraina nella Ue, ma per Borrell «servirebbero anni». Stasera ci sarà un inall’Eliseo tra Macron-Scholz-von der Leyen. Le autorità di Kiev chiedono alla popolazione di lasciare le proprie abitazioni solo per procurarsi cibo o medicinali. La Ue intanto stringe il cerchio delle sanzioni per paralizzare l'attività finanziaria e bancaria della. Il Regno Unito congelerà gli asset di tutte le banche russe

Il calcio mette al bando la Russia. Con una decisione congiunta, FIFA e UEFA hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale e tutti i club russi. Per effetto di questa decisione, la Russia è attualmente esclusa dal mondiale del Qatar.