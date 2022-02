Fifa e Uefa | ?Russia fuori dai Mondiali 2022 e altre competizioni Turchia blocca accesso navi militari nel mar Nero

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’adesione “immediata” dell’Ucraina nella Ue, ma per Borrell «servirebbero anni». Stasera ci sarà un incontro all’Eliseo tra Macron-Scholz-von der Leyen. Le autorità di Kiev chiedono alla popolazione di lasciare le proprie abitazioni solo per procurarsi cibo o medicinali. La Ue intanto stringe il cerchio delle sanzioni per paralizzare l'attività finanziaria e bancaria della. Il Regno Unito congelerà gli asset di tutte le banche russe

Commenta per primo Lo Spartak Mosca è stato escluso dall'Europa League , in seguito alla decisione didi sospendere nazionali e club russi da tutte le competizioni per il conflitto in Ucraina. La società moscovita spiega in un comunicato:hanno deciso di escludere dall'attuale ...... insieme hanno deciso che "tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle Competizionifino a nuovo avviso". ...Mondiali Qatar 2022: la FIFA esclude ufficialmente la Russia ... percorso di spareggi della squadra guidata da Valerji Karpin, avevano fatto sapere alla UEFA di non essere intenzionate a scendere in ...Il massimo organo calcistico europeo ha comunicato un procedimento nei confronti della società nerazzurra con udienza a marzo ...