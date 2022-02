FIFA 23 sarà cross-play? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mancano ancora molti mesi al rilascio del prossimo titolo calcistico targato EA Sports ma iniziano già a circolare le prime indiscrezioni! Stando a quanto riportato dall’insider Tom Henderson in un articolo pubblicato sul sito XFire.com, FIFA 23 (con il gioco che dunque dovrebbe, almeno per quest’anno, conservare la classica denominazione, nonostante i rumors dei mesi precedenti) dovrebbe finalmente essere “cross-play” e dunque offrire la possibilità di giocare ed affrontare utenti di console diverse, permettendo ad esempio a chi ha playstation di sfidare chi ha Xbox o PC! SHOCKER! We're getting another FIFA game this year!XFIRE EXCLUSIVE:https://t.co/CBKQ1umDk7— Tom Henderson (@ Tom Henderson ) February 28, 2022 E’ importante sottolineare che al momento si tratta solo di una voce, ... Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mancano ancora molti mesi al rilascio del prossimo titolo calcistico targato EA Sports ma iniziano già a circolare le prime indiscrezioni! Stando a quanto riportato dall’insider Tom Henderson in un articolo pubblicato sul sito XFire.com,23 (con il gioco che dunque dovrebbe, almeno per quest’anno, conservare la classica denominazione, nonostante i rumors dei mesi precedenti) dovrebbe finalmente essere “” e dunque offrire la possibilità di giocare ed affrontare utenti di console diverse, permettendo ad esempio a chi hastation di sfidare chi ha Xbox o PC! SHOCKER! We're getting anothergame this year!XFIRE EXCLUSIVE:https://t.co/CBKQ1umDk7— Tom Henderson (@ Tom Henderson ) February 28, 2022 E’ importante sottolineare che al momento si tratta solo di una voce, ...

