FIFA 23: In arrivo il Cross-Play e la licenza della Coppa Del Mondo? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stando a quanto è stato riportato del sito Xfire, una fonte molto vicina ad Electronic Arts ha confermato che in FIFA 23 sarà introdotto il Cross-Play e ci sarà la licenza ufficiale della Coppa del Mondo che si terrà in Qatar. Il Cross-Play sarà una verà e propria novità che potrebbe portare ad una rivoluzione totale, tra tutte le modalità a giovarne maggiormente potrebbe essere quella meno quotata, ovvero il Pro Club. Il Cross-Play è un sistema multiPlayer online che permette di giocare anche se ci si trova su piattaforme diverse. In questo modo tutti gli appassionati del Pro Club avranno maggiori possibilità di organizzare delle vere e proprie competizioni che potrebbero ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stando a quanto è stato riportato del sito Xfire, una fonte molto vicina ad Electronic Arts ha confermato che in23 sarà introdotto ile ci sarà laufficialedelche si terrà in Qatar. Ilsarà una verà e propria novità che potrebbe portare ad una rivoluzione totale, tra tutte le modalità a giovarne maggiormente potrebbe essere quella meno quotata, ovvero il Pro Club. Ilè un sistema multier online che permette di giocare anche se ci si trova su piattaforme diverse. In questo modo tutti gli appassionati del Pro Club avranno maggiori possibilità di organizzare delle vere e proprie competizioni che potrebbero ...

