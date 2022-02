Festa nel noto locale a Napoli, blitz della Polizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) blitz della Polizia a Napoli, interrotta una Festa abusiva. Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti questa notte in via Aurelio Fierro dove si stava svolgendo una Festa in un locale. Napoli, blitz della Polizia durante Festa in un locale Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato uno spazio allestito con una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 febbraio 2022), interrotta unaabusiva. Gli agenti didell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti questa notte in via Aurelio Fierro dove si stava svolgendo unain undurantein unQuando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato uno spazio allestito con una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

FiorellaMannoia : Stasera si riparte,questo per noi é un ritorno in teatro dopo due anni e mezzo di fermo. Sarebbe dovuta essere una… - stanzaselvaggia : Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore f… - enpaonlus : La storia di Itaca, la gatta “scaricata” in una colonia felina e adottata in un giorno molto speciale… - _nmrpm___ : Pensando a Luigi che la sera del suo compleanno si è mangiato una piadina mentre agli altri è stata fatta la festa… - cabuby76 : Festa fatta. Serata meravigliosa e questo è quello che rimane a vista @lorenzojova , ma nel mio ? sono davvero feli… -