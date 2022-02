"Fategli vedere questa roba". Al Bano "inorridito" da Vladimir Putin: lo sconcerto dell'amico italiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un gesto inaspettato e che "inorridisce". La definisce così Al Bano la decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Il cantante, da sempre sostenitore del presidente russo tanto che si è esibito per lui, non ha nascosto una certa indignazione. L'occasione è stata l'ospitata a Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. "Lui, con tutte la potenzialità che ha, con tutte le cose belle che ha fatto a favore della Russia, con questo senso di pace che ha seminato per molti anni, ora impone ai suoi di attraversare una nazione che si chiama Ucraina con i carri armati, con le pistole, con i fucili, con i bambini che scappano con le loro mamme. Vedo delle scene pazzesche... Fate vedere a Putin queste immagini!". Per l'artista ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un gesto inaspettato e che "inorridisce". La definisce così Alla decisione didi invadere l'Ucraina. Il cantante, da sempre sostenitore del presidente russo tanto che si è esibito per lui, non ha nascosto una certa indignazione. L'occasione è stata l'ospitata a Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. "Lui, con tutte la potenzialità che ha, con tutte le cose belle che ha fatto a favorea Russia, con questo senso di pace che ha seminato per molti anni, ora impone ai suoi di attraversare una nazione che si chiama Ucraina con i carri armati, con le pistole, con i fucili, con i bambini che scappano con le loro mamme. Vedoe scene pazzesche... Fatequeste immagini!". Per l'artista ...

