"Fateci entrare nell'Ue": arriva la richiesta scritta di Zelensky (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il documento verrà subito inviato a Bruxelles con il sollecito ad avviare una procedura speciale per consentire all'Ucraina di entrare a far parte dell'Unione europea Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il documento verrà subito inviato a Bruxelles con il sollecito ad avviare una procedura speciale per consentire all'Ucraina dia far parte dell'Unione europea

Advertising

carlolontano : @Geopoliticainfo No cioè adesso la Turchia si inventa “aiuto i russi ci invadono con cyber-attacchi fateci entrare… - LatrBerserkr : RT @umanistranieri: Ormai come si é giunti all'invasione russa conta 0, si appoggia l'Ucraina a costo di scatenare la WWIII in Europa. Alme… - Vvelasciavivere : RT @umanistranieri: Ormai come si é giunti all'invasione russa conta 0, si appoggia l'Ucraina a costo di scatenare la WWIII in Europa. Alme… - umanistranieri : Ormai come si é giunti all'invasione russa conta 0, si appoggia l'Ucraina a costo di scatenare la WWIII in Europa.… - FiorellaAmoruso : @MediasetTgcom24 Tutti gli europeisti vadano ,vadano fateci vedere quanto ci tenete alla ue ,e a chi ci vuole ent… -