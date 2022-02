Farmaci e attrezzature sanitarie: gli aiuti della Regione Lazio al popolo ucraino (Di lunedì 28 febbraio 2022) “La Regione Lazio, attraverso la Protezione Civile regionale, ha già dato la sua concreta disponibilità a fornire Farmaci e attrezzature mediche a sostegno della popoLazione ucraina, nell’ambito della ricognizione in tal senso avviata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ”. E’ quanto dichiara la Regione Lazio in una nota al termine dell’incontro con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile avente ad oggetto l’emergenza Ucraina. “Nel corso della riunione – continua la nota – la Regione Lazio ha inoltre evidenziato la propria disponibilità a fornire materiale logistico per eventuale attività di assistenza alla popoLazione ucraina, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) “La, attraverso la Protezione Civile regionale, ha già dato la sua concreta disponibilità a forniremediche a sostegnopopone ucraina, nell’ambitoricognizione in tal senso avviata dal Dipartimento NazionaleProtezione Civile ”. E’ quanto dichiara lain una nota al termine dell’incontro con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile avente ad oggetto l’emergenza Ucraina. “Nel corsoriunione – continua la nota – laha inoltre evidenziato la propria disponibilità a fornire materiale logistico per eventuale attività di assistenza alla popone ucraina, ...

