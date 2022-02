Famiglie del Sole al Maschio Angioino, parte da Napoli la rivoluzione energetica delle donne e delle famiglie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sarà la città di Napoli il punto di partenza di una serie di incontri, dibattiti e azioni volti ad accrescere l’utilizzo dell’autoconsumo collettivo e la diffusione delle Comunità energetiche solari, iniziando da una corretta informazione. L’appuntamento è previsto per mercoledì 2 marzo, ore 15.30 al Maschio Angioino, Antisala Dei Baroni.Obiettivo Famiglia–Federcasalinghe si fa promotrice dell’iniziativa, affiancata da storiche associazioni: Anta – Associazione Nazionale per la tutela dell’Ambiente, Adiconsum – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, Domina – Associazione Nazionale famiglie Datori di Lavoro Domestico e Federcentri – Associazione dei centri sociali anziani. L’associazione intende informare le donne, crescere con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sarà la città diil punto dinza di una serie di incontri, dibattiti e azioni volti ad accrescere l’utilizzo dell’autoconsumo collettivo e la diffusioneComunità energetiche solari, iniziando da una corretta informazione. L’appuntamento è previsto per mercoledì 2 marzo, ore 15.30 al, Antisala Dei Baroni.Obiettivo Famiglia–Federcasalinghe si fa promotrice dell’iniziativa, affiancata da storiche associazioni: Anta – Associazione Nazionale per la tutela dell’Ambiente, Adiconsum – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, Domina – Associazione NazionaleDatori di Lavoro Domestico e Federcentri – Associazione dei centri sociali anziani. L’associazione intende informare le, crescere con ...

