Famiglie arcobaleno: storica sentenza riconosce il ruolo di nonni e parenti (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Corte Costituzionale tre giorni fa si è pronunciata su un tema cruciale, che riguarda da vicino anche le Famiglie arcobaleno, ossia le adozioni e il riconoscimento del ruolo dei parenti. Nello specifico la Corte, riunitasi in Camera di Consiglio, ha dichiarato che tutti i bambini adottati, anche quelli delle Famiglie arcobaleno, devono avere un legame giuridico con tutti i parenti del genitore adottante. Quindi, è stato definito incostituzionale vietare, escludere o non riconoscere un rapporto tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante, dai nonni agli zii. Da oggi, tutti i bambini adottati “in casi particolari”, ossia gli orfani, i bimbi disabili o che vivono con il coniuge del genitore biologico, hanno gli ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Corte Costituzionale tre giorni fa si è pronunciata su un tema cruciale, che riguarda da vicino anche le, ossia le adozioni e il riconoscimento deldei. Nello specifico la Corte, riunitasi in Camera di Consiglio, ha dichiarato che tutti i bambini adottati, anche quelli delle, devono avere un legame giuridico con tutti idel genitore adottante. Quindi, è stato definito incostituzionale vietare, escludere o nonre un rapporto tra il bambino adottato e idell’adottante, daiagli zii. Da oggi, tutti i bambini adottati “in casi particolari”, ossia gli orfani, i bimbi disabili o che vivono con il coniuge del genitore biologico, hanno gli ...

FedericoCattin2 : @LuisaCerutti7 @perchetendenza Quanti figli conosci cresciuti da famiglie arcobaleno? Hai mai chiesto loro se si se… - melaniatabbita7 : Strafelice è un suo desiderio da sempre diventare padre auguri Tiziano viva l'amore in tutte le sue forme ma soprat… - OsservaMy : Una sentenza importante, frutto dell’impegno e della determinazione di Associazione Famiglie Arcobaleno e di una g… - ClarkKe25897431 : RT @DeodatoRibeira: ok Kiev ma..con migliaia di famiglie senza stipendio da ottobre io proprio non riesco a capire che paese siamo! La guer… - DeodatoRibeira : ok Kiev ma..con migliaia di famiglie senza stipendio da ottobre io proprio non riesco a capire che paese siamo! La… -