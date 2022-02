Fake news | Non solo contemporanee, la loro storia è antica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le false notizie sono molto più vecchie di ciò che si crede, internet ha solo accelerato la trasmissione Fake news, non solo contemporanee, la loro storia è antica-curiosauro.itFake news, bufale, false notizie, bugie... Come le si voglia chiamare si tratta di storie tutt’altro che veritiere che vengono trasmesse oggigiorno attraverso disparati canali, generalmente tramite testate web non attendibili con il solo scopo di acchiappare click e monetizzare. Quello delle Fake news sembra un fenomeno del tutto legato al mondo contemporaneo, ma la loro storia è antica tanto da perdersi nella notte dei tempi. Un modo di fare ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le false notizie sono molto più vecchie di ciò che si crede, internet haaccelerato la trasmissione, non, la-curiosauro.it, bufale, false notizie, bugie... Come le si voglia chiamare si tratta di storie tutt’altro che veritiere che vengono trasmesse oggigiorno attraverso disparati canali, generalmente tramite testate web non attendibili con ilscopo di acchiappare click e monetizzare. Quello dellesembra un fenomeno del tutto legato al mondo contemporaneo, ma latanto da perdersi nella notte dei tempi. Un modo di fare ...

Advertising

christianrocca : Nella maleodorante propaganda dei Liberali per Putin c’è la balla che con Trump tutto questo non sarebbe successo.… - raffaellapaita : “Il 23 febbraio #Travaglio, che le azzecca tutte di solito, fa un tweet in cui dice che l’invasione russa è una fak… - Tg3web : 'Non credete alle fake news, non deponiamole le armi', con un video messaggio in rete Zelensky risponde alle false… - Cultur_e : 1. #Facebook ??sono spariti da Facebook alcuni importanti media russi, considerati di regime e accusati di diffonde… - alian_maria : RT @christianrocca: Nella maleodorante propaganda dei Liberali per Putin c’è la balla che con Trump tutto questo non sarebbe successo. In r… -