Fabian Ruiz fa gioire il Napoli, ma il rinnovo si complica: il Real osserva (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con un gol in pieno recupero, Fabian Ruiz ha regalato al Napoli la vittoria contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Una rete che mancava... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con un gol in pieno recupero,ha regalato alla vittoria contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Una rete che mancava...

Advertising

DAZN_IT : Fabian Ruiz porta il Napoli in vetta alla classifica Solo gol brutti quest'anno per lui ?? #LazioNapoli #SerieATIM - pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - caterinabalivo : Una vittoria all'ultimo respiro, grandissimo il gioiello di Fabian Ruiz, come precedentemente il gol di Insigne, br… - tanzj_ : Il gol di Fabian ruiz è entrato nella mia top 3 dei gol che ho più visto, lo sto rivedendo da ore - Diego31883 : RT @cmdotcom: #FabianRuiz fa gioire il #Napoli, ma il rinnovo si complica: il #RealMadrid osserva -