F1, GP Russia cancellato: Portimao in pole per prendere il suo posto, l'alternativa è la Turchia (Di lunedì 28 febbraio 2022) In seguito al conflitto tra Russia ed Ucraina, è stato annullato il Gran Premio di F1 di Sochi, in programma nel weekend del 23-25 settembre. Il Circus si è quindi subito messo al lavoro per occupare quel posto vacante in calendario. Secondo quanto riportato da The-Race.com, l'ipotesi più accreditata è che si corra in Portogallo. Potrebbe essere dunque l'Autódromo Internacional do Algarve ad ospitare il 17° appuntamento stagionale. l'alternativa corrisponde alla Turchia, ma al momento ci sarebbe un po' di scetticismo. L'unica cosa da valutare è il calendario: il GP di Russia sarebbe infatti stato seguito dalle gare a Singapore e Giappone e spostarsi in Asia da Sochi o da Portimao fa molta differenza. SportFace.

