Ex giocatore del Napoli, ha appena lasciato la Roma: è ufficiale (Di lunedì 28 febbraio 2022) È ufficiale l’addio di Morgan De Sanctis dalla Roma dopo aver trascorso 5 anni in giallorosso. Il dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, dopo aver trascorso quattro stagioni al Napoli, aveva iniziato la sua carriera nella capitale come team manager e successivamente come dirigente all’interno dell’area sportiva. Secondo Gianlucadimarzio.com, attualmente non è previsto nessun inserimento per quanto riguarda il ruolo di nuovo dirigente che si occuperà sulla Primavera e sui prestiti, si continuerà invece con le risorse interne puntando a valorizzare il lavoro di squadra dei dirigenti Vincenzo Vergine e Simone Lo Schiavo. Morgan De SanctisA comunicare e a dare l’ufficialità della notizia sull’addio di De Sanctis è la stessa AS Roma attraverso un comunicato ufficiale. Di seguito quanto ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Èl’addio di Morgan De Sanctis dalladopo aver trascorso 5 anni in giallorosso. Il dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, dopo aver trascorso quattro stagioni al, aveva iniziato la sua carriera nella capitale come team manager e successivamente come dirigente all’interno dell’area sportiva. Secondo Gianlucadimarzio.com, attualmente non è previsto nessun inserimento per quanto riguarda il ruolo di nuovo dirigente che si occuperà sulla Primavera e sui prestiti, si continuerà invece con le risorse interne puntando a valorizzare il lavoro di squadra dei dirigenti Vincenzo Vergine e Simone Lo Schiavo. Morgan De SanctisA comunicare e a dare l’ufficialità della notizia sull’addio di De Sanctis è la stessa ASattraverso un comunicato. Di seguito quanto ...

