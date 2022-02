Eurolega 2021 2022 | Unics Kazan bloccato | la sfida contro Milano può saltare di nuovo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Domani sera (1 marzo) l’dovrebbe affrontare l‘Olimpianellavalida per il recupero della ventunesima giornata didi basket. Al momento però la squadra russa è impossibilitata a lasciare il proprio territorio. Il motivo è chiaramente la chiusura degli spazi aerei in gran parte dell’Europa, che non consente il transito di velivoli provenienti dalla Russia. Si va con ogni probabilità verso il secondo rinvio. La partita, infatti, si sarebbe dovuta giocare già a gennaio ma venne annullata per l’implosione dei casi da Covid-19. SportFace.

Si va verso il secondo rinvio di Olimpia Milano-Unics Kazan, sfida valida per il recupero della ventunesima giornata dell'Eurolega 2021/2022 di basket.
BASKET, EUROLEGA - La chiusura degli spazi aerei in gran parte dell'Europa non ha permesso alla squadra di Kazan di lasciare la Russia ...