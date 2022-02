Etiopia - Italia: Sereni ad Addis Abeba incontra ong (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni ha incontrato oggi i rappresentanti locali di organizzazioni della societa' civile presenti in Etiopia "per fare ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marinahato oggi i rappresentanti locali di organizzazioni della societa' civile presenti in"per fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia Italia Etiopia - Italia: Sereni ad Addis Abeba incontra ong Lo riferisce la pagina Facebook dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba dando conto di attività che la Vice Ministra sta conducendo nella sua visita di tre giorni in Etiopia iniziata oggi. Sereni "ha ...

Il caffè, fra il piacere del gusto e la scienza della salute E' antica la storia del caffè e le sue origini, storicamente imprecisabili, portano in Etiopia, nel ... l'immunologo Mauro Minelli , responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina ...

Guerra per l'acqua: tensione fra Egitto ed Etiopia sul Nilo Il Cairo crede che la misura unilaterale interromperà il Blue Nilo, nonostante non abbia un impatto diretto sugli interessi idrici egiziani. Il 20 febbraio il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha inaug ...

