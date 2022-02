Esonero Bielsa | Conte | «Ha insegnato tanto | decisione che mi dispiace»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Antonio, in conferenza stampa, ha parlato dell’di Marcelo. Le parole del tecnico sul collega argentino Marceloè stato esonerato dal Leeds. Unacosì commentata da Antonioin conferenza stampa. LE PAROLE – «Onestamente sono molto dispiaciuto, parliamo di un allenatore e di una persona che è un maestro di calcio e hail mestiere a molti colleghi. Quando ho letto la notizia del suomi ha fatto male, ha una grande idea di calcio ed è un esempio per tanti. Ho il massimo rispetto per lui, soprattutto a livello umano, ha dimostrato integrità in ogni situazione e non è facile nel mondo del calcio trovare persone di questo tipo». L'articolo proviene da Calcio News 24.