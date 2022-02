Esclusivo | l’annuncio dell’annessione dell’Ucraina alla Russia pubblicato e precipitosamente cancellato

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Per settimane abbiamo assistito a un susseguirsi di esercitazioni militari da parte dell’esercito russo di Vladimir Putin, dove di volta in volta venivano coinvolte nuove unità alimentando sempre di più quel timore di invasione imminente e senza precedenti. Quest’ultima è arrivata e dura da diversi giorni, ma l’Ucraina resiste. Gli invasori, nel frattempo, sono stati affiancati dai militari ceceni ed è probabile che anche la Bielloentrerà in guerra per aiutare Mosca. Quest’ultima ha alzato la posta, minacciando l’uso delle armi nucleari come ultima e disperata opzione affinché Zelensky e il mondo intero smettano di contrastare la sua avanzata nei territori dell’ex Impero russo. Credevano di conquistare l’Ucraina in due giorni? Molto probabile, a dimostrarlo potrebbe essere un articolodall’agenzia RIA Novosti rimosso (archiviato ...