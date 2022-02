Errori anche contro il Napoli, tifosi della Lazio contro Hysaj: richiesta alla società (Di lunedì 28 febbraio 2022) Elseid Hysaj, dopo l’esperienza napoletana, ha scelto di seguire le orme del suo comandante Maurizio Sarri, entrambi alla Lazio. Nonostante, la presenza del suo mentore in panchina, il giocatore però non ha trovato un ruolo fondamentale all’interno del gruppo. Elseid Hysaj, Inter-LazioAl contrario, in seguito al suo ingresso in Lazio-Napoli al 72?, l’albanese è stato addirittura bersagliato dai tifosi biancocelesti, i quali hanno criticato le sue prestazioni rivolgendogli anche pesanti accuse del tipo: “Hysaj un disastro, una sciagura anche quando subentra, bisogna regalarlo più spesso”. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Elseid, dopo l’esperienza napoletana, ha scelto di seguire le orme del suo comandante Maurizio Sarri, entrambi. Nonostante, la presenza del suo mentore in panchina, il giocatore però non ha trovato un ruolo fondamentale all’interno del gruppo. Elseid, Inter-Al contrario, in seguito al suo ingresso inal 72?, l’albanese è stato addirittura bersagliato daibiancocelesti, i quali hanno criticato le sue prestazioni rivolgendoglipesanti accuse del tipo: “un disastro, una sciaguraquando subentra, bisogna regalarlo più spesso”.

