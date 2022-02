“Ennesima schifezza”. Terremoto al GF Vip, bufera su Barù. Tutti contro di lui: “Stavolta nessun perdono” (Di lunedì 28 febbraio 2022) A poche ore dalla diretta la situazione nel GF Vip è incandescente. Grande protagonista è Miriana Trevisan, una delle possibili eliminate di questa sera. Negli ultimi giorni ha avuto parole dure per Manila Nazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio”, aveva attaccato Miriana. “Guarda che il torto l’ha fatto anche a me l’altro giorno, però mi è scivolato addosso del tutto. – ha risposto Manila – Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare”. “Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’. Poi io non rinnego il lungo rapporto, a differenza sua non rinnego quello che c’è stato. Abbiamo avuto un legame che da parte mia è sempre stato più che sincero”. Intanto nella serata di sabato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) A poche ore dalla diretta la situazione nel GF Vip è incandescente. Grande protagonista è Miriana Trevisan, una delle possibili eliminate di questa sera. Negli ultimi giorni ha avuto parole dure per Manila Nazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio”, aveva attaccato Miriana. “Guarda che il torto l’ha fatto anche a me l’altro giorno, però mi è scivolato addosso del tutto. – ha risposto Manila – Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare”. “Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’. Poi io non rinnego il lungo rapporto, a differenza sua non rinnego quello che c’è stato. Abbiamo avuto un legame che da parte mia è sempre stato più che sincero”. Intanto nella serata di sabato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ennesima schifezza Trevisan offesa al GF Vip, interviene Biagio D'Anelli: "Frase infelice" "Ennesima schifezza di Barù, questa volta ha usato un termine sessista che nemmeno voglio ripetere". "Adesso non parte nessuna diffida? Vediamo cosa diranno tutti in casa quando vedranno l'insulto ...

Cara Lea, io ti chiedo perdono... 'O punto nunn'è capì chi tiene torto e chi tiene raggione in questa ennesima schifezza. Si sa che se ti metti a scavare si trova sempre ragione in tutte le posizioni. Io mi chiedo però comm'è ...

