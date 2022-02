Emergenza climatica, in Europa 170 milioni di persone rischiano la siccità estrema. Ondate di calore, scarsità idrica e inondazioni: ecco i pericoli per l’area Mediterranea (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Europa si riscalderà, il livello del mare continuerà ad alzarsi mettendo a rischio città e spiagge mentre, se il riscaldamento globale continuerà a salire a questi ritmi, intere aree potrebbero raggiungere una condizione irreversibile di aridità. Attraverso quattro categorie di rischio, da quelli provocati dalle Ondate di calore a quelli per la produzione agricola e focus su Europa, Mediterraneo e siccità, a spiegare quali sono gli aspetti che riguardano più da vicino l’Europa, descritti nel Rapporto Ipcc ‘Climate Change 2022: impatti, adattamento e vulnerabilità’ sono gli autori italiani Piero Lionello dell’Università del Salento e del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e Gustavo Naumann della Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale). Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’si riscalderà, il livello del mare continuerà ad alzarsi mettendo a rischio città e spiagge mentre, se il riscaldamento globale continuerà a salire a questi ritmi, intere aree potrebbero raggiungere una condizione irreversibile di aridità. Attraverso quattro categorie di rischio, da quelli provocati dalledia quelli per la produzione agricola e focus su, Mediterraneo e, a spiegare quali sono gli aspetti che riguardano più da vicino l’, descritti nel Rapporto Ipcc ‘Climate Change 2022: impatti, adattamento e vulnerabilità’ sono gli autori italiani Piero Lionello dell’Università del Salento e del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e Gustavo Naumann della Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale). Il ...

