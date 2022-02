Emanuele Filiberto di Savoia, il retriscena sul ritorno del brutto male: “difficoltà respiratorie” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Emanuele Filiberto di Savoia esce allo scoperto e racconta il dramma del tumore che lo ha colpito. Il principe sembrava guarito, ma poi il tumore è tornato: ecco come sta oggi. Emanuele Filiberto è un membro di Casa Savoia, la famiglia reale piemontese che ha regnato in Italia fino al 1946. Nipote dell’ultimo Re Umberto II e figlio di Vittorio Emanuele, il Principe è nato a Ginevra, in Svizzera, nel 1972 e oggi ha 49 anni d’età e gli è stato consentito di tornare in Italia solo nel 2002. Emanuele Filiberto di Savoia (screenshot Instagram)Abbandonate le pretese reali, oggi il principe Emanuele Filiberto di Savoia è un personaggio televisivo abbastanza ... Leggi su kronic (Di lunedì 28 febbraio 2022)diesce allo scoperto e racconta il dramma del tumore che lo ha colpito. Il principe sembrava guarito, ma poi il tumore è tornato: ecco come sta oggi.è un membro di Casa, la famiglia reale piemontese che ha regnato in Italia fino al 1946. Nipote dell’ultimo Re Umberto II e figlio di Vittorio, il Principe è nato a Ginevra, in Svizzera, nel 1972 e oggi ha 49 anni d’età e gli è stato consentito di tornare in Italia solo nel 2002.di(screenshot Instagram)Abbandonate le pretese reali, oggi il principediè un personaggio televisivo abbastanza ...

