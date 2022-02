Elmas incanta ancora | il Napoli esulta | a quanto è arrivata la sua valutazione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 marzo 2022) Eljif, il suo nome in macedone significa “pietra preziosa”. Una pietra che ai tifosi e Luciano Spalletti si coccolano e preservano proprio come un diamante che finalmente ha iniziato a brillare., protagonista assoluto nella vittoria di Roma contro la Lazio, è risultato determinante in occasione di entrambi i gol che hanno permesso aldi raggiungere la vetta del campionato. Il macedone sotto la cura del tecnico azzurro ha raggiunto la maturità e la personalità che i tifosi aspettavano da tempo. Quasi sempre utilizzato a gara in corso, riesce con la sua classe e la sua intelligenza tattica a stravolgere le situazioni più complicate e a garantire l’equilibrio che cerca il tecnico tra le due fasi di gioco. FOTO: Getty –...