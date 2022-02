Elmas diamante vero. Prezzo cresciuto a dismisura, sapete quanto vale? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Eljif Elmas sempre più protagonista del Napoli, anche con la Lazio è stato decisivo. Il suo ingresso ha illuminato la scena. Come suggerisce il suo cognome, Elmas è sempre più un diamante per Spalletti. Fino a qualche tempo fa si diceva che fosse un diamante grezzo, ma proprio il tecnico toscano lo ha trasformato in una pietra preziosissima. Capace di giocare sia da centrocampista che da attaccante, ma anche da trequartista, Elmas a 22 anni rappresenta uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Il Napoli se lo gode, anche perché il suo ingresso con la Lazio è stato fondamentale. Il macedone ha sostituito uno spento Zielinski e quando è entrato in campo ha letteralmente illuminato la scena. Ha messo lo zampino nei due gol del Napoli con la Lazio, ma in generale la sua presenza è stata fondamentale. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Eljifsempre più protagonista del Napoli, anche con la Lazio è stato decisivo. Il suo ingresso ha illuminato la scena. Come suggerisce il suo cognome,è sempre più unper Spalletti. Fino a qualche tempo fa si diceva che fosse ungrezzo, ma proprio il tecnico toscano lo ha trasformato in una pietra preziosissima. Capace di giocare sia da centrocampista che da attaccante, ma anche da trequartista,a 22 anni rappresenta uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Il Napoli se lo gode, anche perché il suo ingresso con la Lazio è stato fondamentale. Il macedone ha sostituito uno spento Zielinski e quando è entrato in campo ha letteralmente illuminato la scena. Ha messo lo zampino nei due gol del Napoli con la Lazio, ma in generale la sua presenza è stata fondamentale. ...

