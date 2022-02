Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Civitavecchia – Lunedì e martedì scorso si sono svolte in tutta Italia le votazioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei Commercialisti. In quello di Civitavecchia, che comprende tutti i Comuni della competenza territoriale del tribunale locale (Allumiere, Anguillara, Bracciano, Canale Monterano, Cerenova, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Fregene, Ladispoli, Maccarese, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Tervignano) è stato Eletto Presidente dell’Ordine il dottor Marco Manovelli, unitamente ad altri 8 Consiglieri (Francesco Mengucci, Federico Paris, Valentina Papa, Alessandra Morbidelli, Paolo Vincenti, Tecla Izzo, Claudio Gaballo e Francesco Perugini). Insieme al Consiglio è stato Eletto anche ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022)– Lunedì e martedì scorso si sono svolte in tutta Italia le votazioni per il rinnovo dei ConsigliOrdini dei. In quello di, che comprende tutti i Comuni della competenza territoriale del tribunale locale (Allumiere, Anguillara, Bracciano, Canale Monterano, Cerenova, Cerveteri,, Fiumicino, Fregene, Ladispoli, Maccarese, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Tervignano) è statoPresidenteil dottor Marco Manovelli, unitamente ad altri 8 Consiglieri (Francesco Mengucci, Federico Paris, Valentina Papa, Alessandra Morbidelli, Paolo Vincenti, Tecla Izzo, Claudio Gaballo e Francesco Perugini). Insieme alè statoanche ...

