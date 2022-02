Elden Ring: i server non saranno disponibili per manutenzione a breve (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tra poche ore i server multiplayer di Elden Ring saranno irraggiungibili per una manutenzione che è stata programmata da FromSoftware I server di Elden Ring saranno sottoposti a manutenzione questa settimana per migliorare le funzioni multiplayer. L’account ufficiale del gioco ha twittato date e orari per la manutenzione sulle piattaforme Steam e PlayStation. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Elden Ring: FromSoftware cerca di migliorare lo stato dei server per fare “spazio” per tutti i giocatori Su Steam, la manutenzione dei server del nuovo gioco di punta di FromSoftware ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tra poche ore imultiplayer diirraggiungibili per unache è stata programmata da FromSoftware Idisottoposti aquesta settimana per migliorare le funzioni multiplayer. L’account ufficiale del gioco ha twittato date e orari per lasulle piattaforme Steam e PlayStation. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: FromSoftware cerca di migliorare lo stato deiper fare “spazio” per tutti i giocatori Su Steam, ladeidel nuovo gioco di punta di FromSoftware ...

Advertising

gegi92 : Un’ora di Elden Ring e sono morto 20 volte. Totalmente negato, non capisco a cosa mi serve lo scudo, non mi para una sega. ??#EldenRing - JuliaRaeveoje : @c4rdamomo Io conosco abbastanza i souls perché ho visto amiche giocarli e li ho anche provati (mollandoli), ma Eld… - Asgard_Hydra : Elden Ring, vendite iniziali da record e primi assaggi di ray tracing - - botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Elden Ring: i server non saranno disponibili per manutenzione a breve #EldenRing #FromSoftware #PC #PS4 #PS5 #XboxOne #Xbox… - telodogratis : Elden Ring, vendite iniziali da record e primi assaggi di ray tracing -