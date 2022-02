"Ecco l'unica forza che ci rimane". Antonella Clerici con gli occhi lucidi, apre la puntata così (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Tutta Europa è in piazza a manifestare contro il conflitto, questa è l'unica forza che ci rimane”: Antonella Clerici ha aperto la puntata di E' sempre mezzogiorno su Rai 1 parlando ancora una volta della guerra in Ucraina. In preda alla commozione e con gli occhi lucidi, la conduttrice ha detto: "Pensavamo che i libri di storia fossero ormai chiusi e invece bisognerà aggiungere delle pagine, perchè tutto questo un giorno verrà studiato, bisognerà capire…". Da qualche giorno in diverse città del Paese è scattato il coprifuoco. Nessuno può uscire di casa e le attività sono chiuse. A tal proposito, la Clerici ha rivelato: "Sono rimasta molto colpita dalle sirene del coprifuoco”. Poi ha spiegato che, soprattutto in periodi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Tutta Europa è in piazza a manifestare contro il conflitto, questa è l'che ci”:ha aperto ladi E' sempre mezzogiorno su Rai 1 parlando ancora una volta della guerra in Ucraina. In preda alla commozione e con gli, la conduttrice ha detto: "Pensavamo che i libri di storia fossero ormai chiusi e invece bisognerà aggiungere delle pagine, perchè tutto questo un giorno verrà studiato, bisognerà capire…". Da qualche giorno in diverse città del Paese è scattato il coprifuoco. Nessuno può uscire di casa e le attività sono chiuse. A tal proposito, laha rivelato: "Sono rimasta molto colpita dalle sirene del coprifuoco”. Poi ha spiegato che, soprattutto in periodi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco unica L'Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher sarà Lenù Ecco il cast principale Saga ideata da Elena Ferrante, "L'amica geniale" è ormai arrivata alla sua ... accademico per cui il lavoro è unica passione. Marito scostante e indifferente, inizia a trattare ...

Una Vita Anticipazioni 1 marzo 2022: Susana sotto Shock, Armando ha sposato un'altra donna! Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell' 1 marzo 2022 . Ecco cosa rivelano le Trame dell' episodio della Soap , in onda alle 14.25 su Canale5 : il quartiere ...che è l'unica ...

unica.it - Notizia Università degli studi di Cagliari San Marino, la Croce Rossa per l’Ucraina: ecco come donare La Croce Rossa Sammarinese, come sempre sensibile alle situazioni di disagio umanitario, a seguito della grave situazione verificatasi in Ucraina, nell’intento di portare aiuto, promuove una raccolta ...

Football Club Frascati, il dg Claudio Laureti festeggia 50 anni: “Ecco il nostro bilancio finora” FRASCATI - Grande festa in casa Football Club Frascati per il direttore generale Claudio Laureti che raggiunge oggi un traguardo importante della sua vita: 50 anni. Figura di riferimento all’intern ..

