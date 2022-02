Ecco le misure prese da Google, Twitter e Meta contro la Russia dopo lo scoppio del conflitto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Google impedisce l’acquisto e la visualizzazione della pubblicità anche tramite Search. YouTube ha bloccato l’accesso ai media controllati dalla Russia. Twitter ha impedito la creazione di account. Meta continuerà a fare fact-cheking indipendente e ha messo in pausa la pubblicità in Russia.... Leggi su dday (Di lunedì 28 febbraio 2022)impedisce l’acquisto e la visualizzazione della pubblicità anche tramite Search. YouTube ha bloccato l’accesso ai mediallati dallaha impedito la creazione di account.continuerà a fare fact-cheking indipendente e ha messo in pausa la pubblicità in....

Advertising

gparagone : Ho incontrato un parlamentare della Lega in stazione e gli ho chiesto se non si vergognano delle schifose misure ch… - Digital_Day : Guerra in Ucraina: le big tech sanzionano a loro modo la Russia - Marilenapas : RT @fanpage: Quinto giorno di guerra in Ucraina, ancora sotto attacco della Russia. Scende in campo anche l'Italia. Vediamo insieme in che… - IacopoSenatori : Si può discutere da posizioni diverse su misure come la fornitura di armi all’#Ucraina o l’imposizione di sanzioni… - crochets_monia : RT @fanpage: Quinto giorno di guerra in Ucraina, ancora sotto attacco della Russia. Scende in campo anche l'Italia. Vediamo insieme in che… -