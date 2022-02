Ecco i primi effetti delle sanzioni sull'economia della Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le sanzioni economiche imposte dall’Unione europea per fermare la guerra in Ucraina colpiscono al cuore la finanza russa. Durante la notte, la Bce ha dichiarato che la Sberbank Europe Ag, la filiale europea della banca di stato russa con sede a Mosca, è in sostanza a rischio bancarotta. Sberbank è infatti uno dei maggiori istituti di credito della Russia e il più grande dell’Europa dell’est. Per la Bce, la Sberbank Europe e alcune delle sue controllate dell’area euro (Slovenia e Croazia) hanno subìto un “drastico deterioramento della loro posizione di liquidità e non ci sono misure che possano realisticamente ripristinare tale posizione”. Perciò è probabile che “la banca non sia in grado di pagare i suoi debiti o le altre passività alla scadenza”. Intanto, è attesa in giornata la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Leeconomiche imposte dall’Unione europea per fermare la guerra in Ucraina colpiscono al cuore la finanza russa. Durante la notte, la Bce ha dichiarato che la Sberbank Europe Ag, la filiale europeabanca di stato russa con sede a Mosca, è in sostanza a rischio bancarotta. Sberbank è infatti uno dei maggiori istituti di creditoe il più grande dell’Europa dell’est. Per la Bce, la Sberbank Europe e alcunesue controllate dell’area euro (Slovenia e Croazia) hanno subìto un “drastico deterioramentoloro posizione di liquidità e non ci sono misure che possano realisticamente ripristinare tale posizione”. Perciò è probabile che “la banca non sia in grado di pagare i suoi debiti o le altre passività alla scadenza”. Intanto, è attesa in giornata la ...

