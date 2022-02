“Ecco con chi è”. Michelle Hunziker, la fuga lontano dall’Italia in un posto da sogno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per Michelle Hunziker è stato un periodo davvero impegnativo. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi ha dovuto affrontare il fuoco di fila di domande, curiosità e retroscena che riguardano la fine della relazione con Tomaso Trussardi. Vita privata e vita pubblica si sono intrecciate inevitabilmente. Nell’intervista rilasciata in esclusiva a Verissimo ha parlato per la prima volta della storia d’amore con Tomaso Trussardi. In una nota all’Ansa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Perè stato un periodo davvero impegnativo. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi ha dovuto affrontare il fuoco di fila di domande, curiosità e retroscena che riguardano la fine della relazione con Tomaso Trussardi. Vita privata e vita pubblica si sono intrecciate inevitabilmente. Nell’intervista rilasciata in esclusiva a Verissimo ha parlato per la prima volta della storia d’amore con Tomaso Trussardi. In una nota all’Ansae Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della ...

