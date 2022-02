“È un criminale”: in Spagna marinaio ucraino affonda yatch di miliardario russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – Un marinaio ucraino cerca di affondare – e ci riesce in parte – lo yatch di un milionario russo. Accade in Spagna, come riporta Adnkronos. Le tensioni della guerra in Ucraina si riflettono anche in azioni – a quanto pare spericolate – in altri contesti. Le accuse del marinaio ucraino: “È un venditore di armi” Il fatto avviene a Maiorca, dove un marinaio ucraino viene fermato dopo aver tentato di affondare una barca. La nave appartiene a un miliardario russo. E l’uomo, davanti al giudice, ha dichiarato quanto segue: “Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il proprietario di questa nave è un criminale che si guadagna da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – Uncerca dire – e ci riesce in parte – lodi un milionario. Accade in, come riporta Adnkronos. Le tensioni della guerra in Ucraina si riflettono anche in azioni – a quanto pare spericolate – in altri contesti. Le accuse del: “È un venditore di armi” Il fatto avviene a Maiorca, dove unviene fermato dopo aver tentato dire una barca. La nave appartiene a un. E l’uomo, davanti al giudice, ha dichiarato quanto segue: “Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il proprietario di questa nave è unche si guadagna da ...

