“È successo con lui” Sorpresa Emma Marrone | parla di Stefano De Martino | “Perché nasconderlo?”

Emma Marrone, la confessione arriva solo oggi. Un nastro che a volte si riavvolge per la celebre artista del panorama musicale italiano. Reduce dal grande successo conseguito sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2022, la cantante ha deciso di rompere il silenzio e spiegare per filo e per segno tutti i retroscena della rottura da Stefano De Martino. Una storia d'amore nata tra i banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi, quella nata tra la cantante e il ballerino. Poi il capolinea raggiunto troppo presto a detta di numerosi fan. Sono trascorsi ben 10 lunghi anni da allora, eppure il legame sentimentale tra Emma Marrone e Stefano De Martino continua a riempire le pagine di cronaca rosa. "Io credo di non aver mai venduto ...

Ultime Notizie dalla rete : successo con L'ultimo passo del Napoli per sentirsi davvero grande, battere la paura di spiccare il volo Al Napoli negli anni scorsi è successo in più di una occasione di incappare in un blocco mentale del genere: a partire dal famigerato scudetto "perso in albergo" con Maurizio Sarri nel 2018, fino ...

Buffon 'eterno', giocherà fino a 46 anni Alla fine è successo quello che volevo, che penso volesse il presidente e che mi auguro volessero i ... Si tratta di avere la lucidità per capire con chi si ha a che fare, per questo sono ancora qua", ...

Sicindustria, secondo appuntamento con “Storie di Successo” Trapani Sì Paolo Bonolis sminuisce il successo di Amadeus: "Sanremo ora è più facile di quando l'ho fatto io" Il conduttore Mediaset intervistato a R101, ha messo a confronto le sue edizioni del Festival con quelle del collega e direttore artistico degli ultimi tre Festival di Sanremo. Erano Sanremo nei quali ...

Rieti, ospedale de Lellis: eseguite con successo due delicate procedure diagnostiche RIETI - Presidio Ospedaliero Rieti: eseguite con successo due delicate procedure diagnostiche su un uomo di 75 anni e una donna di 60 anni affetti da neoplasia polmonare. Utilizzato broncoscopio di 3.

