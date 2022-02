“È stato grazie a lei”: Luciana Littizzetto, il retroscena legato a Maria De Filippi (Di lunedì 28 febbraio 2022) In una sua intervista, Luciana Littizzetto ha svelato un retroscena legato a Maria De Filippi: “È stato grazie a lei”, cos’è successo. Luciana Littizzetto e Maria De Filippi sono due protagoniste indiscusse della televisione italiana, ma forse non tutti immaginano che tra loro c’è un rapporto di amicizia sincera e pura. Ne abbiamo avuto prova L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 28 febbraio 2022) In una sua intervista,ha svelato unDe: “Èa lei”, cos’è successo.Desono due protagoniste indiscusse della televisione italiana, ma forse non tutti immaginano che tra loro c’è un rapporto di amicizia sincera e pura. Ne abbiamo avuto prova L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

chetempochefa : Ascolti importanti per #CTCF con una puntata in gran parte dedicata all’attualità: 2,8 milioni di telespettatori e… - CoachConceicao : Un momento molto speciale per me e anche per la mia famiglia. Sono stati anni d'oro a Roma, soprattutto grazie a vo… - borghi_claudio : Bocciato per pochi voti il nostro emendamento per abolire il green pass insieme allo stato di emergenza. Grazie a… - TerraAriaFuoco : E comunque l’Ucraina e il suo popolo affermano tuttora di essere russi e come tali devono restare.Per quale motivo… - cascinanotizie : Super donatore di sangue. 200 volte grazie Simone Giorgi 51 anni, di Ceppaiano, è stato premiato con una targa… -

Ultime Notizie dalla rete : stato grazie Covid, ricerca Irib - Cnr per tele - assistenza bimbi autistici Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Journal of Clinical Medicine. ... Nella nostra sede si utilizzano tecniche innovative per potenziare questo trattamento grazie alla ...

"Faceva la cameriera?", "Mi fa schifo": caos in studio ... che da sempre è stato accusato da una larga parte politica di sposare posizioni ideologiche contro ... Preatoni è poi tornato all'attacco, dichiarando che la senatrice Lezzi è stata eletta grazie ai ...

Bielorussia, grazie a un referendum Lukashenko sempre più simile a Putin RaiNews VPN e verità, oltre la narrativa di guerra e la propaganda In tempo e in luoghi di guerra, una VPN consente di aggirare i filtri di Stato e di attingere ad una informazione più completa, al di là della propaganda.

Draghi a lavoratori Ferragamo, 'grazie per la vostra opera' Draghi è stato accompagnato dai vertici della maison per una visita allo stabilimento, prima all'archivio che conserva i modelli storici realizzati dal fondatore, Salvatore Ferragamo, e poi nei repart ...

Lo studio èpubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Journal of Clinical Medicine. ... Nella nostra sede si utilizzano tecniche innovative per potenziare questo trattamentoalla ...... che da sempre èaccusato da una larga parte politica di sposare posizioni ideologiche contro ... Preatoni è poi tornato all'attacco, dichiarando che la senatrice Lezzi è stata elettaai ...In tempo e in luoghi di guerra, una VPN consente di aggirare i filtri di Stato e di attingere ad una informazione più completa, al di là della propaganda.Draghi è stato accompagnato dai vertici della maison per una visita allo stabilimento, prima all'archivio che conserva i modelli storici realizzati dal fondatore, Salvatore Ferragamo, e poi nei repart ...