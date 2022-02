E’ sempre mezzogiorno: assenti Evelina Flachi e Fulvio Marino ma stanno bene (Di lunedì 28 febbraio 2022) Antonella Clerici come sempre racconta un po’ tutto a E’ sempre mezzogiorno, soprattutto se sono assenti due dei protagonisti della sua cucina in tv. Evelina Flachi è risultata positiva al Covid, Fulvio Marino è volato a New York. La conduttrice rassicura subito tutti sullo stato di salute della nutrizionista che da anni è al suo fianco. La dottoressa Evelina Flachi sta bene, è positiva ma asintomatica, come per fortuna la maggior parte dei contagiati. La pandemia sta per diventare solo un bruttissimo ricordo, questo ci auguriamo e i fatti dimostrano che è davvero così. Assente anche Fulvio Marino, anche lui sta bene, non è stato contagiato, è a New ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 febbraio 2022) Antonella Clerici comeracconta un po’ tutto a E’, soprattutto se sonodue dei protagonisti della sua cucina in tv.è risultata positiva al Covid,è volato a New York. La conduttrice rassicura subito tutti sullo stato di salute della nutrizionista che da anni è al suo fianco. La dottoressasta, è positiva ma asintomatica, come per fortuna la maggior parte dei contagiati. La pandemia sta per diventare solo un bruttissimo ricordo, questo ci auguriamo e i fatti dimostrano che è davvero così. Assente anche, anche lui sta, non è stato contagiato, è a New ...

Advertising

MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Garganelli salsiccia e carciofi di Chloe Facchini - leone52641 : RT @Robert46268422: E poi le luci in lontananza, ci conducono ai nostri segreti pensieri, augurando che siano belli e positivi, per tutti,… - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Pannocchie di riso di Sergio Barzetti - UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di lunedì 28 febbraio 2022 – Ricette e rubriche. - fingertoass : @Lucamatta4 @stanzaselvaggia Con il quale si paga il cachet della Lucarelli per Ballando e del suo toyboy sedicente… -