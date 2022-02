Dybala, il rinnovo si allontana: l’atteggiamento che ha mandato su tutte le furie la società (Di lunedì 28 febbraio 2022) Continua a tenere banco, in casa Juventus, il futuro di Dybala; le ultime novità parlano di rinnovo sempre più lontano. Ecco perché. Uno dei casi più spinosi in casa Juventus è, senza ombra di dubbio, il rinnovo di Paulo Dybala; situazione sempre più complessa e, ogni giorno che passa, aumenta la possibilità di perdere la Joya a zero. Cerchiamo di capire i motivi che potrebbero portare all’addio dell’argentino. AnsafotoDybala non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; l’argentino è uno di quei giocatori fondamentali per la Juventus che, quando la Joya sta in campo, riesce ad alzare notevolmente il livello di gioco della squadra. Più i giorni passano, però, e più il rischio di perdere Dybala a zero è decisamente alto. Tre i problemi tra la ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Continua a tenere banco, in casa Juventus, il futuro di; le ultime novità parlano disempre più lontano. Ecco perché. Uno dei casi più spinosi in casa Juventus è, senza ombra di dubbio, ildi Paulo; situazione sempre più complessa e, ogni giorno che passa, aumenta la possibilità di perdere la Joya a zero. Cerchiamo di capire i motivi che potrebbero portare all’addio dell’argentino. Ansafotonon ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; l’argentino è uno di quei giocatori fondamentali per la Juventus che, quando la Joya sta in campo, riesce ad alzare notevolmente il livello di gioco della squadra. Più i giorni passano, però, e più il rischio di perderea zero è decisamente alto. Tre i problemi tra la ...

_Morik92_ : Il mese di marzo sarà cruciale per il rinnovo di Paulo #Dybala. Ad oggi non risulta ancora pianificato l'incontro t… - GiovaAlbanese : #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo c… - JMCLuigi : Fortuna che c'è il rinnovo di Dybala altrimenti c'è chi non saprebbe cosa scrivere o deve pescare da 'Chi'. - stevebianconero : RT @giampdisan: #Zaniolo non sarebbe preso per sostituire #Dybala. Giocatori completamente diversi tatticamente, tecnicamente e fisicamente… - LaskaJuventus : Dybala è una barzelletta. Spero lo diventi anche il suo rinnovo. -